Спортсмены из Московской области завоевали награды на международном турнире по фехтованию

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по фехтованию «Шпага Сириуса» в личном и командном первенствах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Солдатова в составе команды «Россиия-1» завоевала «золото», Татьяна Гудкова в коллективе «Россиия-2» — «бронзу». Дмитрий Швелидзе занял первое место в мужских командных состязаниях в составе команды «Россия-2», Георгий Бруев и Владимир Толасов в составе команды «Россия-3» — второе место. Татьяна Гудкова также стала серебряным призером в личных соревнованиях среди женщин.

Состязания прошли в Краснодарском крае, в них приняли участие более 300 фехтовальщиков из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.