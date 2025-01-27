Спортсмены из Московской области завоевали три награды на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали три награды на четвертом этапе Кубке России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек» — одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Фаиля Аймалетдинова заняла второе место в забеге на 1,5 тыс. м и третье — в старте на 1 тыс. м. Помимо этого, подмосковная команда, в состав которой вошли Фаиля Аймалетдинова, Данилова Анастасия, Дарья Краснокутская, Павел Конычев и Яков Шуляк, заняли третье место в смешанной эстафете на 2 тыс. м.

Соревнования прошли в Саранске Республики Мордовия, их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.