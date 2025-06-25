Спортсмены из Мытищ и Рузы завоевали медали в финале Кубка России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали две бронзовые медали в финале Кубка России по плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Герман Зажирский из Мытищ стал призером в соревнованиях среди мужчин на дистанции 200 м баттерфляем, Дарья Рогожинова из Рузы — в аналогичной дисциплине среди женщин. В общей сложности участниками соревнований стали более 500 спортсменов, представляющих 70 команд из разных регионов России.

Соревнования проходят в Казани (Республика Татарстан), их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.