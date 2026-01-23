Спортсмены из Подмосковья стали серебряными призерами на Кубке России по современному пятиборью

Подмосковная мужская сборная стала серебряным призером Кубка России по современному пятиборью, в ее состав вошли спортсмены Училища олимпийского резерва № 3 (Химки) — Григорий Докучаев, Егор Громадский, Максим Копиченко и Павел Абакумов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте оказалась сборная Москвы, на третьем — представители Краснодарского края. Женская сборная, в состав которой вошли представительницы региона Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева, оказалась пятой.

Состязания прошли на базе манежа и бассейна спортивного комплекса «Вересники» в Кирове, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

