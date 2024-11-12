Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на первом клубном чемпионате мира по боксу в Бразилии

Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали пять наград на первом в истории клубном чемпионате мира по боксу в Бразилии — две золотые и три серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что «золото» завоевали Константин Опольский из Ногинска и Алексей Семыкин из Электростали. В общей сложности российская сборная получила четыре золотые, семь серебряных и одну бронзовую медали. В результате она заняла второе общекомандное место. На первом месте оказались спортсмены из Бразилии, на третьем — сборная Мексики.

Отметим, что состязания проходили в Рио-де-Жанейро. В них приняли участие 74 боксера из 11 стран мира. ​

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