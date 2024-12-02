Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России по самбо

Подмосковные спортсмены завоевали четыре бронзовые награды на Кубке России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Павел Сараев из Пушкинского округа завоевал награду в наилегчайшей весовой категории до 53 килограммов, Сергей Никулин из Воскресенска — в весе до 64 килограммов, Кирилл Харьков из Сергиева Посада — в категории до 88 килограммов, Савелий Солдатенков из Королева — в категории свыше 98 килограммов.

Соревнования проходили в Краснодаре, в них приняли участие более 400 спортсменов из 50 регионов России. Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.