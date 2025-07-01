Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на международных соревнованиях по тяжелой атлетике

Подмосковные спортсмены, которые выступили в составе сборной России, завоевали четыре медали на международных соревнованиях по тяжелой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов» — одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Евгения Гусева заняла второе место в весовой категории 71 кг. Бронзовыми призерами в своих весовых категориях завоевали Варвара Кузминова, Виктория Орлова и Максим Могучев. По итогам соревнований национальная сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Состязания проходили в Москве, участниками стали представители России, Белоруссии, Венесуэлы и Кубы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.