Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали в соревнованиях по пятиборью на Спартакиаде молодежи России

Представители Подмосковья завоевали две бронзовые медали в финале VI летней Спартакиады молодежи России по современному пятиборью. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Максим Копиченко стал бронзовым призером в личном зачете соревнований среди юниоров. Кроме того, сборная региона завоевала награду в командном зачете.

Финальный этап VI летней спартакиады будет проходить до 31 августа, соревнования в 24 субъектах страны по 51 виду спорта организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.