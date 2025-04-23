Спортсмены из Подмосковья завоевали две награды на международных соревнованиях по гольфу

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на международных соревнованиях по гольфу «Rob Rock Junior Tour By Golf Man» — золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, представитель гольф-клуба Пестово Артем Дунаев занял первое место в категории Бест Гросс мужского зачета, это позволило ему попасть в мировой любительский рейтинг гольфистов WAGR. Другой представитель региона Елисей Антропенко стал бронзовым призером турнира. На втором месте оказался спортсмен из Санкт-Петербурга. Отметим, что соревнования прошли в Анталье (Турция).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.