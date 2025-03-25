Спортсмены из Подмосковья завоевали награды на этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по ВМХ

Подмосковные райдеры завоевали две медали на первом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл-парк» — золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елена Малышева получила золото в рамках первого этапа Кубка России по «ВМХ-фристайл-парк», второе и третье место заняли спортсменки из Санкт-Петербурга и Красноярского края. София Непрынцева стала серебряным призером Всероссийских соревнований. Золото и бронзу получили представительницы Санкт-Петербурга и Оренбургской области.

Состязания прошли в Красноярске на базе одного из крупнейших в России экстрим-центров «Спортэкс», участниками стали 80 спортсменов из 12 регионов страны. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.