Спортсмены из Подмосковья завоевали награды на первенстве России по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены завоевали пять наград на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет — три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Пшеничная завоевала «золото» в беге на 60 м с барьерами, Анастасия Шкурина — в беге на 3 тыс. м, Александра Морозова — в беге на 400 м. На втором месте оказался Максим Захаров в беге на 60 м с барьерами. Кроме того, Юлия Гринько завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в беге на 200 м, которые прошли в рамках первенства России.

Соревнования провели в Тюмени в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в них приняли участие более 600 спортсменов из 60 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.