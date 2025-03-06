Спортсмены из Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Представители Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 22 лет, которые прошли в честь памяти заслуженного работника физической культуры Александра Никулина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, тандем Тимофея Алейникова и Надежды Козловой в составе команды «Московская область-7» завоевал «золото» в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м, пара смешанная». Кроме того, Тимофей Алейников занял первое место в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м».

Состязания проходили в городе Конь-Колодезь (Липецкая область), их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.