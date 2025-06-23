Спортсмены из Подмосковья завоевали шесть наград чемпионата России по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате России по прыжкам в воду — три золотые и три серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день состязаний Елизавета Кузина завоевала две золотые награды — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Кристиной Ильиных (Свердловская область) и в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина с Ильей Молчановым (Москва).

«Было два финала и еще предварительные. Рада, что справилась, но тяжело было скорее не физически, а эмоционально», — рассказала Кузина «Матч ТВ».

Спортсменке также удалось пройти отбор в состав национальной сборной, чтобы выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Текущие состязания прошли в Екатеринбурге, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.