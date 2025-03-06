Спортсмены из Подмосковья завоевали три награды на первенстве России по фристайлу
Подмосковные спортсмены завоевали медали первенства России по фристайлу
Фото: [Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве России по фристайлу — одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Елизавета Фролова заняла второе место в состязаниях среди юниорок в дисциплине «биг-эйр». Помимо этого, она завоевала бронзовую медаль в дисциплине «слоуп-стайл». Егор Рязанцев получил еще одну «бронзу» в дисциплине «слоуп-стайл» в стартах юниоров.
Соревнования проходят на ГЛК «Солнечная долина» в городе Миасс (Челябинская область), их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.