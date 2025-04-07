Спортсмены из Подольска одержали три победы на соревнованиях по футзалу Единой школьной лиги
Команда Подольска по футзалу победила в трех матчах Единой школьной лиги
Фото: [t.me/podolskadm]
Спортсмены из Подольска одержали три победы на соревнованиях по футзалу в рамках Единой школьной лиги. Об этом рассказали в соцсетях муниципальной администрации.
Ребята из Подольска провели три матча с командами из Наро-Фоминска, Истры и Одинцово. Наро-Фоминск обыграли со счетом 9:0, Истру — со счетом 4:0, Одинцово — со счетом 7:3.
Таким образом, команда Подольска вышла в финал региональных соревнований Единой школьной лиги.
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