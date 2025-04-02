Спортсмены из Подольска завоевали 17 медалей и кубок на региональном турнире по ушу

Спортсмены из Подольска завоевали 17 медалей и кубок за первое общекомандное место на региональном турнире по ушу. Об этом рассказали в администрации городского округа.

За победу в соревнованиях боролись более 200 участников со всего Подмосковья и других регионов. В результате команда подольского клуба боевых искусств «ИРБИС» заняла первое место, получив семь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Золото завоевали Михаил Супонько, Тимофей Галиц, Камиль Тоиров, Виктория Репьева, Бажена Чистякова, Артем Лахтиков, Никита Леснов. Серебро — Роман Круковский, Арсений Шпагин, Анна Соломахина, Анастасия Лахтикова, Матвей Кураев, Даниил Банный, Степан Юркин. Бронзу — Александр Вовк, Василий Романов и Макар Левашов.

Клуб «ИРБИС» существует с 2015 года, в нем занимаются порядка 70 спортсменов. В клубе изучат такие виды ушу, как саньда, таолу, кунг-фу, а также современное безопасное фехтование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил областную команду по следж-хоккею с победой на Кубке защитников Отечества.