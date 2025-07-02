Спортсмены из Щелково и Химок стали призерами первенства Европы по дзюдо

Спортсмены их Щелково и Химок стали призерами на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, они завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Тимур Алиев из Щелково занял второе место в весовой категории до 81 кг. Третьи места в своих весовых категориях заняли Илья Топтыгин из Щелково и Артур Саркисян из городского округа Химки. В общей сложности спортсмены из российской сборной завоевали 13 медалей и заняли второе место, уступив в финале команде Франции.

Соревнования проходили в столице Северной Македонии городе Скопье.

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