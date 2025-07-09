Спортсмены Московской области завоевали награды на Кубке России по пулевой стрельбе

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе — одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Антон Аристархов (Ногинск) стал серебряным призером в мужских соревнованиях в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м». Кроме того, третье место занял подмосковный тандем Антона Аристархова и Софьи Никулиной (Дмитров), они выступили в составе смешанной пары в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Соревнования прошли в селе Игнатово (Московская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.