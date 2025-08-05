Сразу семерых подростков, получивших травмы на электросамокатах, госпитализировали в МОДКТОБ за ночь

В МОДКТОБ за одну ночь были госпитализированы сразу семь детей, которые получили травмы, катаясь на самокатах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Кто-то из ребят катался на одном самокате втроем. Кто-то врезался в дерево. В ходе обследования у пациентов выявили перелом плюсневых костей стопы, рваную рану колена, перелом ключицы, несколько переломов предплечий.

«Всем пациентам оказана хирургическая помощь, самочувствие у всех детей и подростков удовлетворительное, в ближайшее время готовятся к выписке на амбулаторное лечение», - рассказала травматолог-ортопед Мария Духанина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых поликлиниках, которые готовятся к открытию в регионе.