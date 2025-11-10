Среднюю школу начали капитально ремонтировать в деревне Кабаново в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево будет капитально отремонтирована средняя школа № 10 в деревне Кабаново. О старте работ сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание было построено в 1963 году. Его общая площадь составляет более 1,7 тыс. кв. м. Ремонт в нем проведут по госпрограмме. Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажу конструкций.

В школе проведут фасадные и кровельные работы, заменят коммуникации и сантехнику, оборудуют систему пожарной безопасности и видеонаблюдение, завезут новое оборудование и мебель, приведут в порядок прилегающую территорию.

Завершить работы и открыть учреждение планируется в 2026 году. Ожидается, что школа примет учеников в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую школу в Ступино. Учреждение рассчитано более чем на 600 мест.