Стадион «Авангард» открылся в Коломне после капитального ремонта

В Коломне состоялось торжественное открытие стадиона «Авангард», в котором сделали капитальный ремонт. Об этом сообщают пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства строительного комплекса Московской области.

«Ремонт стадиона проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023–2024 годах. В ходе работ спортивный объект оборудован футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром, а также двумя волейбольными площадками. Отремонтирован универсальный спортивный зал с тренажерами и беговой зоной», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский уточнил, что здесь провели ремонт трибун, установили систему видеонаблюдения и контроля доступа, оборудовали современное освещение на футбольном поле и в легкоатлетическом секторе и не только. На стадионе будут тренироваться отделения по футболу коломенской спортивной школы, взрослая профессиональная команда ФК «Коломна», воспитанники отделения легкой атлетики СШОР «Авангард». Кроме того, тут будут проходить соревнования, сдача нормативов комплекса ГТО и другие мероприятия.

Капремонт на стадионе проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.