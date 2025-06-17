Стадион «Русич» в Ликино-Дулево откроют после реконструкции в 2026 году

В Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа завершили работы по демонтажу конструкций на стадионе «Русич». На объекте проводится реконструкция, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Стадион модернизируют за счет бюджетных средств в рамках государственной программы. Сейчас на площадке трудятся 35 рабочих. Кроме того, задействовано девять единиц техники.

В ходе реконструкции на стадионе обустроят поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения, установят звуковое оборудование, построят трибуны на 1 тыс. мест и корпус с административными помещениями, создадут площадки для прыжков. В результате заниматься на стадионе можно будет круглый год.

Открытие объекта запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школьные стадионы в округах будут открыты для жителей и после окончания занятий в образовательных учреждениях.