Стало известно, что производят из переработанного вторсырья в Подмосковье

Переработанное вторсырье используют для производства бытовых предметов, строительных материалов и не только. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, например, из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ) изготавливают ткани, обивку для мебели, спальных мешков и детских игрушек, а также утеплитель для курток, из переработанного твердого и мягкого полиэтилена — дорожные барьеры, оборудование для детских площадок, полипропилена — хозяйственные товары для кухни, ванной, для уборки хранения, пластиковые горшки для цветов, щетки, автомобильные коврики и так далее. Переработанную макулатуру превращают в лотки для яиц, подставки для кофе, картонные коробки и не только.

В ведомстве напомнили, что в регионе для упрощения процесса переработки и развития инфраструктуры раздельного сбора отходов в 2024 году установили более 900 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема тары из пластика и алюминия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.