Стало известно, как будут работать МФЦ Подмосковья в праздничные дни февраля и марта
Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ в праздничные дни февраля и марта
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
Подмосковные отделения «Мои Документы» не будут работать в День защитника Отечества и Международный женский день, 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Накануне праздничных дней обратиться в центры можно будет по их обычному графику, уточнили в ведомстве.
«24 февраля все отделения возобновят свою деятельность в полном объеме», — сообщила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
По ее словам, 9 марта будут работать МФЦ, которые обычно работают по воскресеньям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.