Стало известно, как будут работать МФЦ Подмосковья в праздничные дни февраля и марта

Подмосковные отделения «Мои Документы» не будут работать в День защитника Отечества и Международный женский день, 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Накануне праздничных дней обратиться в центры можно будет по их обычному графику, уточнили в ведомстве.

«24 февраля все отделения возобновят свою деятельность в полном объеме», — сообщила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

По ее словам, 9 марта будут работать МФЦ, которые обычно работают по воскресеньям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.