Стало известно, какой бюджет направят в Подмосковье на поддержку бизнеса

В 2025 году на реализацию государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» направят 24 млрд рублей, что в 1,3 раза больше уровня прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

В рамках программы в регионе создают условия для привлечения инвестиций в областной бюджет, стимулируют реализацию инвестиционных проектов, развитие малого и среднего предпринимательства и не только. Наибольшую часть финансирования (20,4 млрд рублей) направят на повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие инфраструктуры особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков.

В сообщении добавили, что все виды мер поддержки бизнеса в госпрограмме на 2025 год сохранены в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.