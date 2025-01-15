Стало известно о самых крупных мошенничествах в Подмосковье в 2024 году

Самым крупным мошенничеством 2024 года в Подмосковье стал обман девушки в Черноголовке более чем на 39,3 млн рублей. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Мошенники представлялись сотрудниками МТС, Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пострадавшую перевести им 1,5 млн рублей, передать три слитка золота, золотые часы и 100 тыс. евро наличными.

Жительница Щелково в преддверии Нового года потеряла более 17,9 млн рублей, «сотрудники ФСБ» убедили ее снять деньги со всех счетов и передать их курьеру, чтобы обезопасить сбережения. Еще один крупный случай обмана произошел в Подольске — там пенсионерка перевела мошенникам более 17,7 млн рублей.

По каждому случаю были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Жителям региона напомнили о необходимости сохранять бдительными и не доверять звонкам неизвестных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.