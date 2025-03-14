Стало известно, сколько сотрудников сферы бытового обслуживания насчитывается в Подмосковье

В Подмосковье насчитывается более 21 тыс. предприятий бытового обслуживания населения, в этой отрасли трудоустроены свыше 87 тыс. специалистов. Об этом в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище — жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Он также поздравил работников этой отрасли с профессиональным праздником. В ведомстве добавили, что в 2024 году прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье превысил 1,1 тыс. единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два трлн руб.