Станции МЖД в Москве и Подмосковье оборудовали антискользящими покрытиями

Более 40 станций Московской железной дороги в Москве и Подмосковье оборудовали новыми антискользящими покрытиями, чтобы предотвратить травматизм. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Покрытия уложили более чем в 100 пассажирских павильонах, а также на пешеходных переходах. Так, они появились на большинстве станций Казанского направления, на станциях Лосиноостровская, Лось и Мытищи Ярославского направления. Это поможет снизить риск падений в период неблагоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.