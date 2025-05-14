Станцию водоподготовки построят на ВЗУ «Деснинский» в Подольске

Новую станцию водоподготовки построят на водозаборном узле «Деснинский» в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Так, планируется возвести современное здание, площадь которого превысит 1,7 тыс. кубометров, и водонапорную башню высотой 23 метра. Также создадут систему резервуаров-отстойников.

Мощность станции составит 46 тыс. кубометров в сутки. Реализовать проект планируется в 2027 году.

«Это не просто объекты, а гарантия, что тысячи жителей будут получать воду, очищенную от примесей, безопасную и по-настоящему качественную», — заявил глава округа Григорий Артамонов.

В 2025 году на улучшение водоснабжения и водоотведения по госпрограмме в Подмосковье направят 54,8 млрд руб. Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.