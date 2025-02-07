Старое здание наркодиспансера отремонтируют для размещения нового медучреждения в Наро-Фоминске

Областное здание, в котором ранее располагался наркодиспансер, отремонтируют в Наро-Фоминске для последующего размещения медицинского учреждения. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Имущественный комплекс распложен на Автодорожной улице. В его состав входят двухэтажное здание площадью более 300 кв. м. и земельный участок площадью порядка 2,7 тыс. кв. м.

Объект реализовали на торгах в рамках прогнозного плана приватизации почти за 12 млн руб. В ближайшее время с победителем торгов заключат договор купли-продажи.

Новый правообладатель намерен отремонтировать здание и разместить в нем медучреждение. Капремонт сетей и здания, а также благоустройство территории планируется начать в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции усадьбы Татищева в Солнечногорском округе.