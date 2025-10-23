Старшеклассники Подольска посетили с экскурсией роддом
Школьникам Подольска рассказали о работе роддома
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске 16 старшеклассников гимназии № 7 посетили с экскурсией Подольский родильный дом и ознакомились с работой учреждения. Большинство этих ребят намерены изучать медицину.
В Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется программа профориентации. В ее рамках для старшеклассников организуют экскурсии в учреждения здравоохранения.
Подольским школьникам рассказали, как работают клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты для проведения КТГ, кабинеты акушера-гинеколога, физиотерапии, УЗИ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу роддома в Химках, в котором до этого завершился капремонт.