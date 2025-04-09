Старт посевной кампании в Подмосковье отложили на третью декаду апреля

В Подмосковье в связи с погодными условиями перенесли старт посевной кампании. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас температура воздуха в регионе опустилась ниже нуля, а высота снежного покрова превышает 10 см. В связи с этим начать посевные работы планируется уже после 20 апреля

В министерстве отметили, что похолодание не скажется на урожайности — ожидается, что показатели останутся без изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовится к летнему периоду.