Стажировку в рамках проекта НИКИ детства «Наш участковый врач» с начала года прошли 57 педиатров

В Подмосковье с начала текущего года в рамках проекта НИКИ детства «Наш участковый врач» прошло 13 стажировок. В них приняли участие 57 педиатров, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Стажировки проходили в Санкт-Петербурге, Казани, Туле и Нижнем Новгороде. Кроме того, к проекту присоединился подмосковный Жуковский — стажировки проводятся в детском поликлиническом отделении местной больницы.

Проект реализуется с 2022 года. Он нацелен на оказание поддержки врачам первичного звена. В рамках программы для медиков организуют обучение, профилактику профессионального выгорания, тренинги, стажировки, наставничество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках. Учреждение планируется открыть летом текущего года.