Стекольный завод построят за 10 млрд рублей в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде появится крупный завод по производству изделий из стекла. Соответствующее соглашение подписали зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и представитель компании «ЗСК ГЛАССПРОМ», входящей в состав Ecookna Group, Иван Филоненко.

Проект реализует компания «Фототех», которая входит в состав Ecookna Group. В запуск производства инвестируют 10 млрд рублей. На заводе создадут свыше 500 рабочих мест.

Объект начнут строить уже в 2026 году. На заводе будут производить изделия для гражданского строительства, оборонного комплекса, нефтегазовой инфраструктуры, транспорта и других сфер.

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