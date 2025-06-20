Стекольный завод построят за 10 млрд рублей в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде построят крупный стекольный завод
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
В Сергиевом Посаде появится крупный завод по производству изделий из стекла. Соответствующее соглашение подписали зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и представитель компании «ЗСК ГЛАССПРОМ», входящей в состав Ecookna Group, Иван Филоненко.
Проект реализует компания «Фототех», которая входит в состав Ecookna Group. В запуск производства инвестируют 10 млрд рублей. На заводе создадут свыше 500 рабочих мест.
Объект начнут строить уже в 2026 году. На заводе будут производить изделия для гражданского строительства, оборонного комплекса, нефтегазовой инфраструктуры, транспорта и других сфер.
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