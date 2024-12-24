Стелу «Город трудовой доблести» установили в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске завершили установку стелы «Город трудовой доблести», ее торжественно откроют в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В честь присвоения статуса «Город трудовой доблести», мы установили памятную стелу, как символ уважения к нашим предкам. Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что почетное звание городу установили федеральным законом от 11 сентября 2023 года. СТела станет символом трудового подвига жителей округа, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны. Работы по установке объекта прошли федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.