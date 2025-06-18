Стенд Московской области представили на ПМЭФ-2025

Стенд Подмосковья заработал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), гостям предоставляют возможность поуправлять промышленным манипулятором и виртуальным мини-погрузчиком, а также пообщаться с роботом Софией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.

Основой концепции стенда стали современные технологии, в том числе виртуальной реальности. Так, например, посетителям доступна интерактивная игра «НУ, ИНВЕСТИРУЙ!», которая напоминает один из первых советских гаджетов «НУ, ПОГОДИ!». В ней представлен разработанный в регионе промышленный робот-манипулятор с корзиной для «инвестиционных покупок».

Кроме того, в экспозиции есть симулятор мини-погрузчика, с помощью которого можно очистить двор от снега. Он стал совместным проектом области и «Яндекс Go для бизнеса». На базе технологий, которые применяют в «Яндекс Go» для водителей и пассажиров, также создали «Яндекс Вектор», способный координировать работу техники и дворников и не только. Данный сервис тестируют в Ленинском, Истре, Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Королеве, Щелкове, позже его могут распространить на всю область и другие регионы России.

Помимо этого, гости могут познакомиться с роботом Софией, которая работает на основе искусственного интеллекта и рассказывает, как открыть бизнес в Подмосковье. На форуме представили онлайн-сервисы для бизнеса, доступные на Инвестиционном портале региона, а также формат инфраструктуры для бизнеса «Все включено». Там также установлены интерактивные экраны, демонстрирующие как достопримечательности региона, так и его инвестиционный потенциал. Так, например, можно узнать подробнее о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, Центре содействия строительству, системе обратной связи с предпринимателями «ЦУР бизнес» и не только.

В рамках мероприятия также работает студия «360», куда будут приходить ведущие эксперты для обсуждения новостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.