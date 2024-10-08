Стенд Подмосковья появится на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2024»

Подмосковье представит свой стенд в рамках ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которую Минсельхоз России организует в Тимирязев Центре в Москве. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году регион подготовит стенд «Подмосковье — пространство возможностей».

«Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Там будут представлены проекты ООО птицефабрики «Элинар-Бройлер», АПХ «Эко-культура» и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

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