Сто пар двойняшек появились на свет в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье с начала 2026 года на свет появились 100 пар двойняшек. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, 38 пар — это мальчики, 33 — девочки. Еще 29 пар — это разнополые малыши. Некоторым детям дали необычные имена — например, Тео и Лео, Иза и Уза, Даниэль и Адель.

Также в области за указанный период родилась одна тройня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям в День матери.