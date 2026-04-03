«Страницы жизни»: в Щелковском музее откроется выставка художника Владимира Сундукова

В ближайший четверг, 9 апреля, в Щелковском историко‐художественном музее стартует выставка «Страницы жизни», посвященная творчеству члена Союза художников России Владимира Сундукова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция будет работать до 9 мая и доступна для посетителей всех возрастов. Выставка представит зрителям богатое творческое наследие художника, охватывающее почти четыре десятилетия — с 1976 по 2013 год. Особенно ценно, что некоторые произведения демонстрируются в музее впервые.

Работы Владимира Сундукова поражают высоким профессиональным мастерством и пронизаны глубокой любовью к родной стране. В его пейзажах оживает неповторимая русская природа во всем многообразии ее проявлений: бескрайние просторы, густые леса, извилистые реки, тихие северные деревни, величественные горы и живописный морской берег Кавказа. Художник особенно любил изображать весну и осень — времена года, когда природа раскрывается в тонких «полутонах», наполненных особой поэтикой и настроением.

Значительную часть творческого пути Сундукова составили поездки в Грецию, которые оставили яркий след в его искусстве. Пейзажи этой страны отличаются особой цветовой палитрой и передают очарование греческой природы и архитектуры. На полотнах оживают голубизна моря, силуэты православных храмов, старинные улочки греческих городов и живописные виды островов.

Талант Владимира Сундукова получил широкое общественное признание. Его произведения хранятся в собраниях российских музеев, в том числе в коллекциях Министерства культуры РФ и Союза художников РФ. Картины художника также вошли в частные собрания и галереи Греции, Испании, Франции, Польши, Японии и Англии. В самом Щелковском музее представлено 20 работ.

Подробную информацию о выставке можно найти на сайте музея.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уже в этом году школа №1 в Кашире откроется после капитального ремонта.