Стратегическая сессия по повышению доступности медпомощи первичного звена прошла в Подмосковье

Министерство здравоохранения Московской области провело стратегическую сессию на тему повышения доступности медицинской помощи первичного звена. В мероприятии приняли участие главные врачи медучреждений региона.

Как рассказала замглавы областного Минздрава Елена Зинатулина, в ходе мероприятия были разобраны модели принятия управленческих решений в разных ситуациях.

По итогам мероприятия были сформулированы критерии по развитию системы мониторинга ключевых показателей доступности медпомощи в амбулаторном звене. Также участники разобрали типовые решения проблем и обсудили возможности использования нейросетей в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития телемедицины в области. Он подчеркнул, что она позволяет высвобождать время для врачей.