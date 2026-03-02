Стрелок из Московской области стал чемпионом Европы

Представитель Подмосковья Антон Аристархов стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе, он представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта Ногинска. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На втором месте оказался немецкий стрелок, на третьем – швейцарец.

«Я искренне рад, потому что этот день настал, я выиграл чемпионат Европы среди взрослых. Такого в моей карьере еще не было», – прокомментировал свою победу Аристархов.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году он стал чемпионом Европы в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м». Текущий чемпионат проходит с 1 по 4 марта в Ереване (Армения), его участниками стали 350 спортсменов из 40 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.