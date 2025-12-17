Строители на треть выполнили капитальный ремонт дошкольного отделения школы №18 в Серпухове

В микрорайоне Ивановские дворики Серпухова продолжается капремонт дошкольного отделения школы №18. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, сейчас степень строительной готовности объекта составляет 33%.

На площадке ежедневно работают 50 человек, используется одна единица техники. Подрядчик уже завершил работы по демонтажу и перешел к этапу общестроительных и отделочных работ, одновременно ведется ремонт крыши.

Работы охватывают здание площадью 3,6 тыс. кв. м. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.