Строители на треть завершили обновление Софьинской школы в Наро-Фоминском округе

В деревне Софьино в Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт Софьинской школы, стройготовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделочными и общестроительными работами, ремонтируют кровлю и фасад, осуществляют демонтаж и монтаж оконных блоков», — говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить до конца лета 2025 года.

Строители заменят системы отопления, вентиляции и канализации, выполнят внутренние работы, благоустройство прилегающей территории и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.