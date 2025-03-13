Строители начали устройство основания нового футбольного поля на стадионе «Мещера» в Егорьевске

В Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера», подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к устройству основания нового футбольного поля. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке на улице Октябрьская 18 рабочих и четыре единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций в административно-бытовом корпусе и трибун на стадионе. Ведется разработка грунта футбольного поля», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, стройготовность объекта составила 19,5%. В ходе ремонта строители заменят наружные инженерные сети, трибуны, выполнят гидроизоляцию поля, смонтируют систему подогрева и не только. Завершить работы планируют к декабрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.