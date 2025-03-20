Строители наполовину завершили капремонт детского сада «Ивушка» в Лосино-Петровском

На улице Гоголя в Лосино-Петровском округе продолжается капитальный ремонт детского сада «Ивушка», стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы на объекте идут полным ходом: продолжаются фасадные и кровельные работы, а также предчистовая отделка помещений и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь учреждения составит более 1,6 тыс. кв. м.

Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, замену всех инженерных сетей, окон и дверей, обновить внутренние помещения и не только. Завершение работ запланировано на конец лета 2025 года.

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