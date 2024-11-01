Строители подключают новую школу в Звенигороде к сетям электроснабжения

В микрорайоне Восточный Звенигорода продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, строители выполняют работы по подключению объекта к сетям электроснабжения Мособлэнерго. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы более 110 рабочих и пять единиц техники. <…> Общая стройготовность составляет 60%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы. Сотрудники АО «Мособлэнерго» ведут подключение объекта к сети электроснабжения мощностью 660 кВт, а также прокладку кабельных линий.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 17,7 тысячи квадратных метров. Там обустроят учебные классы, лаборатории и мастерские, спортивные залы, актовый зал, читальный зал с ИT-зоной и демонстрационным пространством для авторского чтения и другие помещения. Рядом со школой появятся физкультурно-спортивная зона, места для подвижных игр и проведения общешкольных мероприятий. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.