Строители приступили к благоустройству территории нового ФОКа в Бронницах

На улице Москворецкой в Бронницах продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, строители приступили к благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 68 рабочих и три единицы техники. В здании ФОКа ведется монтаж узлов системы вентиляции, отделочные работы, устройство фасадных конструкций. На прилегающей территории ведется укладка тротуарной плитки», — говорится в сообщении.

Помимо этого, подрядчик ведет планировку подъездных путей и площадок под стоянку. Работы проходят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств бюджета. На территории разместят основное здание ФОКа с универсальным спортивным залом, эллинг для хранения лодок, спортивную площадку и зону для занятий физкультурой. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.