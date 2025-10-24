Строители приступили к демонтажным ремонтам в рамках капремонта школы в Орехово-Зуевском

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа начались работы по капитальному ремонту здания школы №10, подрядчик приступил к демонтажу. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к осени 2026 года.

Площадь здания 1963 года постройки составляет более 1,7 тыс. кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.