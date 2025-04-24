Строители приступили к фасадным работам в будущем детском саду в Щелково

В Подмосковье на улице Неделина в микрорайоне Щелково-7 продолжается строительство нового детского сада, строители приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 35 рабочих и две единицы техники. Ведется устройство кровли, кладка стен и перегородок, монтаж инженерных сетей. Подрядчик приступает к фасадным работам, установке оконных блоков. Работы в графике», — говорится в сообщении.

Стройготовность объекта превысила 60%, учреждение будет рассчитано на 240 мест. В нем будет обустроят 10 групп для детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с игровыми комнатами, раздевалками и буфетом. На прилегающей территории установят детские игровые площадки. Открыть детский сад планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.