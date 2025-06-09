Строители приступили к фасадным работам в новой пристройке к зданию первой школы в Королеве

В Королеве продолжается строительство пристройки к зданию школы № 1, рассчитанной на 400 мест, строительная готовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут работы по устройству фасадов. Фасад здания будет трехцветным — серым, белым и зеленым. Параллельно возводится отапливаемый переход от нового корпуса к школе. Рабочие завершили его утепление», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных средств. Дизайн постройки будет посвящен космической тематике, внешне она будет напоминать Международную космическую станцию. Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.